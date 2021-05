Amis et voisins choqués par le décès de deux enfants dans l’incendie de Laeken

Au lendemain de l’incendie qui a coûté la vie à deux enfants de 2 et 4 ans dans la commune bruxelloise de Laeken, voisins et proches étaient entre choc et émotion. Nombre d’entre eux ont déposé des fleurs et des peluches en hommage aux deux jeunes victimes. Le parquet a ouvert une enquête sur les circonstances de l’incendie. Pour le moment, beaucoup de questions demeurent, mais d’après certaines connaissance de la famille, la mère aurait laissé les deux petits à la maison pour aller chercher ses autres enfants à l’école. C’est durant cette absence que le feu a pris dans l’immeuble.