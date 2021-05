Gand reprend les promenades en bateau dans le cadre de l'année Van Eyck

Gand a autorisé jeudi la reprise du "OMG ! Seven Senses Tour", une découverte sensorielle de la ville à travers les yeux de Jan Van Eyck, dans le cadre de l'année Van Eyck. Cet événement thématique dédié au peintre de "l'agneau mystique", ayant pour objectif de faire découvrir l'influence de l'artiste sur la ville, avait dû être annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Mais, grâce aux récents assouplissements, certaines activités culturelles peuvent désormais reprendre. C'est notamment le cas de la balade nautique sur les canaux gantois qui constituait une partie du Seven Senses Tour.