La bourgmestre de Saint-Trond dans la tourmente : "J'ai été vaccinée dès mars et je présente mes excuses"

Agée de 56 ans, Veerle Heeren a donc reçu une injection début mars, au moment où la campagne de vaccination visait les plus de 85 ans. "À ce moment-là, il y avait chaque jour des quantités assez importantes de vaccins non administrés parce que le système de convocation n'était pas totalement au point, et un groupe de prestataires de soins avait déjà été vacciné dans leur établissement", explique-t-elle dans le communiqué.

"Je vous assure que nous avons suivi de près la stratégie de vaccination des autorités, en établissant un certain nombre de groupes cibles et de listes de priorités", poursuit la bourgmestre. "Je suis persuadée que je n’ai rien fait d’illégal, mais je ne referais pas la même chose", souligne-t-elle encore. "En me laissant convaincre, j’ai commis une erreur de jugement. Je voudrais explicitement m’excuser auprès des habitants de la région de Saint-Trond".