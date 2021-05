Les mammifères du zoo d’Anvers et de Planckendael n’ont pas été infectés par le coronavirus

Le test réalisé sur les échantillons de fumier n'est autre qu'un test PCR mais aucun écouvillon n'est enfoncé dans les narines des animaux. "Procéder de la sorte serait trop invasif pour la majorité des espèces", souligne Frans Vercammen, vétérinaire aux zoos d'Anvers et de Planckendael.

"Une telle méthode pratiquée sur des animaux sauvages comme les lions ou les chimpanzés risque par ailleurs de mettre les chercheurs en péril. Et il n'y a pas lieu de pratiquer d'anesthésie pour de telles recherches scientifiques."

Les zoos d'Anvers et Planckendael affirment prendre des mesures strictes, durant cette crise sanitaire, afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Le port de masques buccaux et de gants s'est généralisé et les soigneurs restent vigilants à certains symptômes annonciateurs de virus tels que la toux, les éternuements et la fatigue.

D'après les parcs animaliers, cette recherche pourrait également aider à protéger les populations d'animaux sauvages contre les virus d'origine humaine.