Un épervier perturbe une séance du conseil communal de Nijlen

"En raison de la pandémie, les séances du conseil communal se tiennent dans le réfectoire de l'école Githo qui est plus spacieux. Les portes étaient restées ouvertes et soudain un oiseau est entré", raconte Leo Verelst.

"Quand on s’est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'un moineau mais d'un oiseau de proie, tout le monde est devenu très calme. Le président a immédiatement suspendu la séance. Comme les fenêtres du réfectoire ne s'ouvrent qu'en position inclinée, le pauvre oiseau n'a pas pu sortir et s’est cogné à plusieurs reprises aux vitres", ajoute le conseiller communal.

"Je me suis levé et j'ai repoussé l'épervier dans un coin et j'ai jeté mon manteau sur lui. Ensuite j’ai pu l’attraper en le maintenant pour qu’il ne puisse pas me blesser. Il s’agissait d’un jeune mâle. Lorsque je l’ai relâché à l'extérieur, il s'est immédiatement envolé vers la cime d'un arbre. Je ne pense pas qu'il n'a pas été blessé lors de sa visite à notre conseil communal", a conclu Leo Verelst.