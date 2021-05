Un nouveau loup repéré en Flandre, un éleveur de moutons de la province d'Anvers très inquiet

"Nous pensons que ce loup a traversé la frontière des Pays-Bas ces derniers jours et qu'il est apparu dans la zone plus large de la Kalmthoutse Heide", a déclaré Jeroen Denaeghel de l'institut Nature et Forêt. "Aux Pays-Bas, il y a également eu quelques observations au cours des dernières semaines. Nous allons maintenant voir si ce loup a laissé des traces ADN sur la carcasse, et nous pourrons alors essayer de savoir de quel loup il s'agit et d'où il vient."

"Nous ne savons pas encore si c’est un loup de passage, ou s'il va s'installer dans la région, il faudra attendre pour le savoir. Nous garderons un œil sur elle grâce aux caméras", a déclaré Jeroen Denaeghel. La région où le loup a été vu est très vaste. Il s'agit d'environ 10 000 hectares. "Nous n'allons pas révéler les endroits exacts où il a été repéré. Nous ne voulons pas attirer des visiteurs indésirables."

"Les chances qu'il vous rende visite sont très faibles, mais les habitants de la région devraient mettre leur petit bétail à l’abri dans une grange ou derrière une clôture électrique par précaution."

Jeroen Denaeghel veut éviter tout malentendu. "Pour être clair : ce loup n'a rien à voir avec les moutons qui ont été tués à la mi-avril sur la Kalmthoutse Heide. C'était l’œuvre d'un chien errant. Le loup n'est présent dans la région que depuis quelques jours."

Le berger Bert Plasmans, dont le troupeau de moutons a été attaqué le mois dernier, a encore des doutes, comme il l’a confié à Radio 2 : "Après cette première attaque, il y a eu un certain nombre d'autres incidents. Du coup je me demande si c'était vraiment un chien. " L'Institut flamand de recherche sur la Nature et les Bois (INBO) s'est rendu sur place pour effectuer des prélèvements ADN, afin de déterminer quelle espèce a attaqué les moutons. "Actuellement, tout indique qu'il s'agit d'un chien errant mais les analyses sont toujours en cours.

Mais cela ne devrait plus prendre trop de temps. "Aux dernières nouvelles, nous aurons les résultats d'ici vendredi ou lundi."