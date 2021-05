Covid-19: moins de 750 patients aux soins intensifs

Il y a encore 744 patients traités en soins intensifs pour cause de Covid-19 en Belgique, pour un total de 2.402 personnes hospitalisées à la suite d'une infection au coronavirus, indique ce vendredi l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 30 avril et le 6 mai, il y a eu en moyenne 171 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui représente une baisse de 15% par rapport à la période de référence précédente.