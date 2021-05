Des chercheurs louvanistes font une découverte importante dans la lutte contre le cancer du sein

Cette technique est donc révolutionnaire, car elle permet d'étudier en haute résolution les cellules tumorales individuellement et dans leur environnement. Les précédentes techniques ne pouvaient fournir qu'une image générale et mitigée des différents types de cellules composant la tumeur.

En outre, les chercheurs ont également découvert ce qu'on appelle des biomarqueurs dans les cellules, pouvant indiquer à l'avance si l'immunothérapie fonctionnera. Le professeur Ann Smets, chirurgien spécialiste du cancer du sein et investigatrice principale de l'étude, se réjouit. "C'est une grande étape pour proposer dans le futur ce traitement aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce". Une étude de suivi est prévue dans le but de valider les résultats de cette étude et de pouvoir utiliser l'immunothérapie en dehors du cadre des études scientifiques.