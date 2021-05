"Deux millions de Flamands ont reçu au moins une dose de vaccin"

La campagne "Les chiffres de l’espoir", présentée ce vendredi par les ministres Jan Jambon et Wouter Beke, doit prouver à la population que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a atteint une vitesse de croisière. Les deux prochaines semaines, une moyenne de 400.000 vaccins seront ainsi administrés par semaine, précisait le ministre flamand de la Santé.

La campagne est accompagnée de films, de spots radio et télévisés et de publicités qui comparent le nombre de vaccins administrés à un stade de football ou une salle de concert remplis. "D’ici fin mai, nous aurons terminé la vaccination de trois groupes de personnes : le personnel de soins de santé, les personnes de plus de 65 ans et celles qui ont des maladies chroniques. Cela correspond à la moitié de la population flamande."

Puis ce sera au tour du reste de la population adulte. Wouter Beke estime que la date du 11 juillet reste une cible qui peut être atteinte pour avoir donné au moins une dose de vaccin à toute la population adulte de Flandre. "Nous avons atteint la phase de l’espoir, mais la crise de corona n’est pas encore terminée. Il faut encore vacciner beaucoup de personnes et réduire vraiment le nombre de patients Covid dans les hôpitaux. En faisant bien attention, nous gagnerons effectivement, chaque heure, chaque jour", concluait le ministre-président Jambon.