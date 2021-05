De Wever demande au gouvernement de lever l'interdiction d'écrans en plexiglas sur les terrasses

La ministre a dit comprendre la frustration des propriétaires horeca. "Au vu des nombreuses questions", ce point sera d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour du prochain Comité de concertation (Codeco), qui se tient mardi prochain, a-t-elle fait savoir.

"Bien sûr, nous voulons donner la possibilité au plus grand nombre d'avoir une terrasse, mais cela doit se faire en toute sécurité. Nous devons écouter ce que disent les scientifiques et les experts pour rester prudents. Davantage de personnes se trouvent à l'hôpital et aux soins intensifs qu'il y a un an", a-t-elle encore pointé.