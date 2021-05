Fin du couvre-feu, réouverture des terrasses : ce samedi, les habitants du royaume retrouvent quelques libertés

Des conditions ont été mises le 23 avri l: ouverture de 8 à 22 heures, maximum 4 personnes à table à l'exception des familles vivant dans la même bulle, 1,5 m entre les tables, port du masque lorsque les clients ne sont pas assis, pas de service au bar.

La question de l'espacement entre les tables a donné lieu à de vives discussions. Le secteur désirait pouvoir y déroger par l'installation de panneaux en plexiglass. Une option écartée par le commissariat Corona et par le ministre de la Justice, non sans susciter des remous dans les communes et parmi les exploitants.