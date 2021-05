Du 8 mai au 24 octobre 2021, la Venise du nord accueillera de nouveau la Triennale de Bruges, un parcours artistique qui offre à douze artistes et architectes nationaux et internationaux de présenter leurs œuvres au grand public. Cette troisième édition a choisi pour thème TraumA. Elle embarque les visiteurs à la découverte de joyaux et de la face cachée de l’image parfaite de Bruges.