Six exploitants horeca sur dix ont rouvert leur terrasse ce samedi (et les clients ont répondu présent)

"Les propriétaires des terrasses et les visiteurs ont pris leurs responsabilités et cela nous réjouit. Nous pouvons parler d'un succès, mais la route est encore longue", ajoute le syndicat d'indépendants qui appelle par ailleurs à la réouverture rapide des autres secteurs toujours impactés par la crise sanitaire.

"Les chiffres de la pandémie permettent de nouveaux assouplissements : pour le secteur horeca en intérieur, mais aussi pour d'autres secteurs encore fermés, comme la culture, l'événementiel, les loisirs et de nombreuses professions de contact (wellness par exemple). Pour eux, il n'est plus minuit moins cinq, mais minuit et quart. Dès le début du mois de juin, ils devront eux aussi pouvoir reprendre le travail", conclut le SNI.