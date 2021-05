De Croo annonce la possibilité d’organiser de grands festivals dès la seconde moitié de l’été

Selon le Premier ministre Alexander De Croo, il devrait être possible d'organiser quelques grands festivals dans notre pays au cours de la seconde moitié de l'été, a affirmé dimanche le porte-parole du Premier ministre. Le Comité de concertation discutera des détails et fixera les conditions mardi. On songe à autoriser l'accès sur la base du passeport vaccinal européen.