Températures estivales, mais aussi risque de tempête : le numéro 1722 activé

Dimanche matin, quelques averses orageuses dans le nord-ouest du pays, et vraisemblablement aussi dans le centre, pourront conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps, avertit l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi devrait être ensoleillée et sèche, mais une nouvelle vague d'averses et d'orages en provenance de la France abordera l'ouest et le centre du pays à partir de la soirée. Ces orages pourront localement être intenses et à l'origine de précipitations abondantes, de fortes rafales de vent et de grêle.

L'avertissement de l'IRM vaut pour Bruxelles, le Hainaut, le Brabant wallon et la plupart des provinces flamandes.