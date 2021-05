"Le variant indien du coronavirus circule probablement plus que nous ne le pensons dans notre pays "

Nous n'en savons pas encore beaucoup sur le variant indien, car les données en provenance d’Inde ne nous parviennent que très lentement, ajoute Neyts. "Nous voyons beaucoup de gens atteints de COVID-19 en Inde, mais une grande partie d’entre eux probablement suite aux festivals hindous. Après la première vague en 2020, tout était relativement sous contrôle là-bas. Apparemment, ils pensaient que le problème était résolu et en février-mars, ils ont relâché les rênes. Les grands festivals ont pu se poursuivre et donc le variant indien, que nous avons déjà vu en octobre, a pu se répandre massivement."

D'après le peu de données disponibles, il semble que ce variante indien soit probablement plus contagieux, de l'ordre de 15 % par rapport au variant britannique, qui l'était déjà, indique encore Johan Neyts. "On ne pense pas qu’il soit également plus pathogène. Le problème est, bien sûr, que plus il y a de personnes infectées, plus il y a de personnes malades et plus il y a de personnes susceptibles de mourir."