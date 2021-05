La demi-finale du Concours Reine Elisabeth de piano débute ce lundi, avec 12 candidats

Le Concours musical pour piano avait été reporté l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Sur les 74 candidats sélectionnés sur base des enregistrements qu’ils ont envoyés, 58 ont finalement présenté la première épreuve la semaine dernière - en raison de quelques désistements. Aucun Belge n'avait été retenu.

Le coronavirus a également conduit les organisateurs à ramener le nombre de demi-finalistes à 12 et non pas 24 comme habituellement. En finale, ils seront six, contre 12 lors des précédentes éditions. Ce qui permettra de respecter toutes les mesures de sécurité sanitaire lors de leur séjour d’une semaine à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, à Waterloo, où les finalistes doivent préparer seul un tout nouveau concerto inédit.

Pour la demi-finale, qui débute ce lundi soir et terminera samedi 15 mai au soir, les pianistes seront accompagnés par l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Frank Braley. Ce dernier est avant tout un brillant pianiste français, qui a remporté le Premier prix du Concours Reine Elisabeth en 1991.

Les candidats devront présenter un concerto de Mozart et un récital. Ce dernier consiste en une œuvre de leur choix, ainsi qu'une pièce inédite imposée, à savoir le "Nocturne" du compositeur français Pierre Jodlowski. Les prestations du concerto et du récital se feront durant le même concert et non lors de deux journées différentes comme les autres années.

Aidan Mikdad interprétait notamment au premier tour "Erlkönig" de Franz Liszt, d'après Franz Schubert.