Le tueur en série Michel Fourniret emporte ses secrets dans la tombe

- Meurtres avoués -

En 2003, Fourniret est arrêté en Belgique après la tentative ratée d'enlèvement d'une adolescente, Marie-Ascension, dans la région de Ciney (Namur). Cette adolescente de 13 ans réussira à s'échapper de la camionnette où son ravisseur l'avait enfermée. Aidée par une automobiliste, elle donnera le numéro d'immatriculation de la camionnette de Fourniret à la police qui l'interpellera à son domicile de Sart-Custinne.

Interrogée par la police belge, Monique Olivier accuse un an plus tard son mari des meurtres de neuf jeunes femmes ou adolescentes, dont Farida Hammiche. Fourniret, détenu à Dinant (Belgique), reconnaît huit homicides, commis depuis 1987 en France et en Belgique dont celui de la jeune Elisabeth Brichet (voir photo ci-dessous) enlevée à Saint-Servais (Namur) en 1989.

Selon ses propres aveux, il "devait chasser au moins deux vierges par an". Une obsession qui serait née du fait que sa première femme, qu'il pensait vierge, ne l'était pas au moment de leur mariage.

Sur les indications de Fourniret, les corps de deux victimes dont celui d’Elisabeth Brichet sont découverts dans le parc du château du Sautou.

Monique Olivier accuse par la suite son mari de plusieurs autres meurtres.