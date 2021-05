Un affreux nain de jardin ou un projecteur puissant, peut-on installer n’importe quoi dans son jardin ?

Le voisin de Sandra -une auditrice de Radio 2- a placé une nouvelle statue dans son jardin devant sa maison. À côté de cette statue, il a aussi placé un projecteur lumineux. Or, en plus de la statue ce spot éclaire aussi tous les soirs, la chambre des enfants de Sandra. Cette dernière a donc demandé à son voisin d'éteindre le projecteur la nuit, mais pour l'instant, il ne semble pas vouloir obtempérer. Sandra et ses enfants sont gênés par cet éclairage et, via l’émission de Radio 2, elle a demandé un conseil juridique pour savoir si elle pouvait obliger son voisin à éteindre son projecteur ?"