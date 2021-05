Six cas d’infection par le variant indien diagnostiqués en Flandre occidentale

Le variant indien du coronavirus a fait son apparition dans notre pays le week-end dernier dans une maison de repos à Borsbeek, en province d'Anvers. Cinq infections ont été détectées parmi les résidents et le personnel. L'un des patients, un résident qui avait pourtant été entièrement vacciné, est décédé.

Hier, on a appris que le variant indien était probablement plus répandu qu'on ne le pensait. Une enquête aléatoire a montré qu'il y a encore 19 cas dans notre pays, à Anvers et à Bruxelles. Et à présent aussi pour la première fois en Flandre occidentale.