Des centaines d’enseignants supplémentaires pour résorber le retard scolaire

Depuis mars 2020, les enseignants et élèves de tous les degrés et types d’enseignement ont été confrontés à plusieurs périodes de fermeture des écoles, de confinement et de cours donnés à distance (pour certains en alternance avec les cours en présentiel). Ce n’est que ce lundi 10 mai que les élèves des 2e et 3e degrés du secondaire ont ou reprendre à temps pleine les cours en présentiel dans leur établissement scolaire. Mais le ministre Weyts et nombre d’experts constatent que la crise sanitaire a beaucoup affecté les jeunes et notamment le niveau scolaire qu’ils sont parvenus à atteindre. Les effets seront à long terme.

Ben Weyts propose donc ce mardi un "plan de relance", avec deux grands axes : soutien à l’apprentissage et un bien-être mental accru à l’école. Pour tenter de résorber le retard scolaire dont sont victimes de nombreux élèves à la suite des périodes de confinement, il faudra engager des centaines d’enseignants supplémentaires. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le gouvernement flamand va donc injecter chaque mois 10 millions d’euros supplémentaires dans l’enseignement, afin de pouvoir engager 2.000 enseignants supplémentaires à temps plein.

A cela viendront s’ajouter dès septembre - mais aussi pour les années scolaires suivantes - quelque 27 millions d’euros supplémentaires pour engager de façon structurelle 540 nouveaux enseignants à temps plein, qui s’occuperont avant tout des élèves les plus vulnérables, qui sont souvent ceux qui ont accumulé un plus grand retard scolaire.