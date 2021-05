La bourgmestre de Saint-Trond Veerle Heeren (CD&V) fait un pas de côté

Selon Veerle Heeren, durant la phase de démarrage du centre de vaccination, il y avait souvent un surplus de vaccin et on lui demandait si elle ne voulait pas être vaccinée. "On m'a posé la question parce que j'étais présente quotidiennement au centre de vaccination et que je n'étais pas traitée différemment des autres bénévoles", a-t-elle déclaré lors du conseil communal, en visioconférence.

"Dans les premières semaines après l'ouverture du centre de vaccination, près de 1 000 vaccins risquaient d'être perdus", explique-t-elle encore. "Pour m'assurer qu'aucun vaccin ne soit perdu, j'ai transmis des noms de candidats à être vaccinés." En tout, j’ai transmis 13 noms", reconnaît-elle.

"Il ne s'agissait pas d'employés, mais de personnes de mon entourage immédiat qui me passaient par la tête : par exemple, mon fils, ma sœur, mes deux voisins et un ami. Je reconnais avoir commis une erreur."

Mme Heeren souligne toutefois qu'il ne s'agit "pas de corruption" ; elle a transmis des noms de personnes de manière spontanée. Il n'y avait pas de liste ni de système, selon elle. "Tous les candidats n'ont été appelés que lorsqu'il n'y avait plus d'autres options", dit-elle. C'était toujours à l'heure de fermeture du centre de vaccination, quand il n'y avait pas d'autre alternative. "Je l'ai fait pour aider le centre de vaccination dans la recherche des candidats à être vaccinés."