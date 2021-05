La crise sanitaire a dopé la création de nouvelles sociétés

Le nouveau Code des sociétés et associations (CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019, mettant en place de nouvelles règles pour les entrepreneurs et indépendants. Au cours de la première année, 32.707 nouvelles entreprises avaient été créées. Durant la seconde, entre le 1er mai 2020 et le 30 avril dernier, il y a eu 37.784 nouvelles créations, soit une croissance annuelle de 15,1%.

"Les nouvelles règles suscitent de l'intérêt car elles offrent plus de flexibilité aux entrepreneurs qui se lancent. La preuve en est que l'année avant l'entrée en vigueur du nouveau CSA, quelque 2.111 sociétés étaient créées par mois. Aujourd'hui, nous en sommes à 3.149 créations par mois", illustre Fednot.

Selon la fédération, la crise liée au coronavirus a aussi joué un rôle direct sur l'augmentation du nombre de sociétés créées. Que ce soient des structures actives dans le digital et dans l'informatique, ou que ces nouvelles organisations émanent de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie et qui n'hésitent plus à se lancer comme entrepreneur. La société à responsabilité limitée (SRL), société sans capital, est notamment devenue l'outil de prédilection des micro-entrepreneurs, tandis que de plus en plus de sociétés naissent pour reprendre les fonds de commerce horeca abandonnés durant le confinement.

La quasi-totalité (96,3%) des nouvelles sociétés créées entre début mai 2020 et fin avril dernier étaient ainsi des SRL. Les sociétés anonymes (SA) sont désormais presque uniquement destinées aux grandes sociétés et aux entreprises cotées en bourse, analyse Fednot.