Le comité de concertation annonce une valse d’assouplissements

Les conditions déterminées par le Codeco pour permettre cet élargissement progressif des évènements, en intérieur et extérieur, sont relatives à la vaccination et aux hospitalisations.

Pour le 9 juin, il faudra moins de 500 patients corona aux soins intensifs, et au moins huit personnes "vulnérables" sur dix vaccinées (les plus de 65 ans et personnes avec comorbidités).

Pour le 1er juillet, le seuil des lits en soins intensifs est maintenu identique, mais la tendance doit être "à la baisse", selon le Codeco, et 6 adultes sur 10 devraient avoir reçu leur première piqûre.

L'assouplissement du 30 juillet est conditionné encore une fois à une baisse des lits Covid occupés en soins intensifs, et à l'administration de la première dose à 70% des adultes belges.

Les autorités parlent d'une quatrième étape à partir du 1er septembre, mais avec des avancées encore à déterminer.

Les activités associatives et de jeunes, et les camps de jeunes pourront avoir lieu en juin avec 50 personnes sans nuitée, un maximum qui passerait à 100 début juillet (avec possibilité de nuitée), puis à 200 fin juillet. Il n'y aurait plus de restriction en septembre.

Les fêtes et réceptions en intérieur seront autorisées à partir du 9 juin avec 50 personnes maximum, puis 100 début juillet et 250 fin juillet, en respectant les règles fixées pour l'Horeca. En septembre, les restrictions globales pour l'intérieur disparaissent. Pour ces mêmes fêtes et réceptions, mais en extérieur, ce sont les règles fixées pour l'Horeca qui s'appliqueront depuis le début.

Services du culte, mariages et funérailles devraient passer d'un maximum de 100 (intérieur) ou 200 personnes (extérieur) le 9 juin à 200/400 le 1er juillet. Les limitations seront complètement abandonnées en septembre, si tout va bien.

Dès le 9 juin, les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels peuvent reprendre. C'est également le cas des foires commerciales le 30 juillet. Par ailleurs, le shopping se fera sans limitation à partir du 1er juillet.