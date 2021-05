Le procureur de Flandre orientale risque 12 mois d’emprisonnement pour harcèlement sexuel au travail

Johan Sabbe a été suspendu de ses fonctions après l'ouverture d'une enquête à son encontre fin juin 2020. Une ancienne chauffeuse du magistrat l'accuse de harcèlement sexuel au travail.

Le parquet général de Gand avait ouvert une enquête sur les faits, mais le tribunal disciplinaire n'en avait cependant pas attendu les résultats et avait suspendu fin octobre Johan Sabbe pour une durée de six mois, dont trois avec sursis. À l'audience devant le tribunal disciplinaire, le magistrat, faisant allusion aux échanges de messages, avait soutenu qu'il n'avait pas agi contre la volonté de sa collaboratrice. Après l'enquête pénale, le procureur général avait décidé que Johan Sabbe devrait répondre d'attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel au travail devant la cour d'appel.

"Tout commence par les déclarations de la chauffeuse de Johan Sabbe, qui a décrit un glissement de comportement d'abord amical vers une attitude abusive", a retracé le ministère public lundi après-midi. "Il envoyait des messages de manière continue et ceux-ci prenaient de plus en plus souvent une connotation pornographique. (...) De nombreux messages Whatsapp témoignent de ce harcèlement sexuel au travail, comme le message montrant le bas-ventre de Johan Sabbe et qui constitue un élément de preuve important."

"C'était son patron et elle dépendait de lui pour son travail", a pointé le parquet. "Elle était donc dans une position où il lui était très difficile de refuser ses avances. Le prévenu a profité de la position de faiblesse de sa chauffeuse sur leur lieu de travail."