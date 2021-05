Dour, Pukkelpop, Werchter... Quels sont les festivals qui se maintiennent, et quels sont ceux qui annulent ?

"C'est une bonne nouvelle non seulement pour l'organisation, mais aussi pour les plus de 1.500 fournisseurs et leurs employés qui contribuent à Tomorrowland", poursuit Debby Wilmsen. "Nous allons maintenant étudier les lignes directrices et les paramètres fixés par le gouvernement, afin de pouvoir communiquer les bons scénarios et instructions. Avec une combinaison de vaccinations et de tests rapides, nous sommes convaincus que nous pouvons faire de Tomorrowland un endroit sûr et un festival que tant de gens attendent avec impatience depuis longtemps. Toutes les mesures et directives sont prises très au sérieux et tous les protocoles seront appliqués".



L'affiche de Tomorrowland 2021 sera dévoilée sous peu. Les 16 et 17 juillet, il y aura également une version numérique du festival, Tomorrowland Around The World. Adam Beyer, Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero et Tale Of Us en seront, notamment.