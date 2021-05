"J’ai été déclaré mort à trois reprises" : après 7 mois passés à l'hôpital, ce Bruxellois a pu rentrer chez lui

"Par trois fois j’ai été annoncé mort. Jusqu’à trois fois, on avait décidé qu’on allait me débrancher. Et puis je suis revenu à la vie. Je suis ressuscité. La mort a eu peur de moi", témoigne Stanislas Mubiligi, le sourire dans les yeux.

Ce jeudi, l’homme a effectué ses derniers exercices de revalidation à l’hôpital universitaire flamand de Bruxelles. "Cela n’a pas été facile. J’ai même dû réapprendre à parler, à bouger les doigts… J’étais comme une larve", raconte-t-il encore.