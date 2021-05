Les experts et le personnel soignant inquiets face aux assouplissements annoncés

Le virologue Steven Van Gucht (Sciensano) oscille, selon ses propres termes, entre "la joie de nouvelles perspectives et l'inquiétude parce que tout va un peu trop vite”. C’est une grande vague d’assouplisements. Mais lui aussi aurait aimé qu'elle soit un peu plus progressive.

Comme Erika Vlieghe, il trouve dommage que le chiffres de 500 personnes en soins intensifs ait été fixé pour juillet et août. "C'est beaucoup de personnes très malades", dit-il. "Nous aimerions que ce chiffre baisse encore un peu plus d'ici juillet et août. Nous devons vraiment être plus ambitieux si nous voulons parvenir à la normalisation d'ici septembre."