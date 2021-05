Natuurpunt lance la nouvelle version de son application pour identifier les animaux et les plantes

Une toute première version de l’application avec reconnaissance d'images de la nature a été lancée en 2017. En mars de l'année dernière, la première véritable version "large" est sortie et a fait à présent l'objet d'un remaniement complet, explique Hannes Ledegen de Natuurpunt à la VRT : "L'application a connu un énorme succès et a été sérieusement mise à jour. Elle est gratuite et compte déjà 312 000 téléchargements en Flandre et aux Pays-Bas, avec au moins 180 000 utilisateurs. Il s'agit de la plus grande application de ce type en Belgique et aux Pays-Bas."

ObsIdentify aide à reconnaître les animaux et les plantes sauvages en un seul clic. L'application reconnaît 22 303 espèces d'animaux et de plantes sauvages en comparant une photo prise avec une vaste base de données. Avec cette nouvelle version, vous pouvez également collecter des étoiles avec des badges et participer à des défis. "Avec les badges, vous recherchez un maximum d'espèces et vous collectez jusqu'à cinq étoiles, des coccinelles par exemple. À chaque niveau, vous recevez également des conseils personnalisés, qui vous incitent à en chercher davantage. "C’est un peu comme Pokémon Go, la chasse aux Pokémons, mais dans la nature", ajoute Hannes Ledegen.