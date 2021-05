Philippe Herreweghe obtient le Prix flamand Ultima du mérite culturel général 2020

Outre les chœurs, il dirige également des orchestres, et sa palette s'étend de la musique de la Renaissance à celle du XXe siècle, et tout ce qui se trouve entre les deux : de Gesualdo et Monteverdi, en passant par Bach, Mozart et Beethoven jusqu'à Mahler et Schönberg. Il a dirigé des orchestres à Saintes, Cologne, Amsterdam et New York, et depuis 1997, il est également chef principal de l'Orchestre symphonique d'Anvers.

Ce n’est pas la première distinction décernée à Philippe Herreweghe. En 2000, le roi Albert II lui a décerné le titre de chevalier. Six ans plus tôt, il était déjà devenu officier de l'Ordre français des Arts et des Lettres. Et en 2003, il a reçu le titre de Chevalier de la Légion d'honneur en France. Il a également reçu un doctorat honorifique de la KU Leuven, ainsi que le Klara Career Award. Il y a même un astéroïde qui porte son nom : le 12567 Herreweghe.

Et à présent, une nouvelle distinction s’ajoute à cette longue liste : l’Ultima du mérite culturel général. Mais Philippe Herreweghe reste toujours modeste : "Je pense que tous les gens engagés dans les arts ont beaucoup de doutes. Et c’est absolument nécessaire, que vous remettiez constamment tout en question : ce que vous faites, qui vous êtes. (La remise d'un prix ndlr.) c'est l'un de ces moments fugaces où l'on entend apparemment que ce que nous faisons a effectivement un sens, vers l'extérieur, vers les autres. Et c'est gratifiant."