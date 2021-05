Un employé au call center du centre de vaccination de Diest licencié pour avoir favorisé des proches

La ville avait constaté des irrégularités dans les réservations dès le 4 mai dans le centre de vaccination Den Amer. Le directeur général avait immédiatement ouvert une enquête et le collège échevinal avait été informé.

Après une audition mardi soir, le collège a pris la décision de mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail d'un membre du personnel au motif que la confiance avait été brisée et des faits avérés.

"En tant que collège communal, on ne prend pas une telle décision à la légère, elle a été précédée de plusieurs heures de discussions", déclare le bourgmestre Christope De Graef (Open Diest). "Cela a été une semaine très difficile pour le collège et aussi pour le membre du personnel concerné, nous le comprenons, mais ces faits ne sont absolument pas acceptables pour nous", déclare encore le bourgmestre.

Au cours de la procédure, une autre affaire est remontée à la surface au sujet d'un membre du personnel qui aurait aussi pris de rendez-vous pour son cercle professionnel et privé. Une audition aura lieu ce mercredi. Des décisions sont attendues vendredi.

"La ville de Diest attend de son personnel qu'il agisse correctement et avec intégrité à tout moment. De telles actions sont contraires aux valeurs que la ville veut promouvoir", peut-on lire dans le communiqué. "Tous les habitants de Bekkevoort, Diest, Halen et Scherpenheuvel-Zichem (qui peuvent tous se rendre au centre de vaccination) ont droit à un vaccin. Et ce, dans l'ordre fixé par le gouvernement flamand.

Au total, la ville de Diest a pu identifier quinze rendez-vous indus. Grâce à une action rapide, huit ont pu être annulés du planning de vaccination.