Un motard de 58 ans perd la vie dans un virage sur la Terhulpsesteenweg à Hoeilaart

Un motard est décédé dans un accident de la route ce mercredi matin à 7h15 à Hoeilaart (Brabant flamand). L’accident s’est produit sur la Terhulpsesteenweg entre Hoeilaart et Groenendaal. Un camion a également été impliqué dans l'accident qui s'est produit dans un virage. D'après les premières constatations deux renards qui traversaient la chaussée seraient à l'origine de l'accident. Le motocycliste âgé de 58 ans aurait effectué une manœuvre pour éviter les renards. Il aurait perdu le contrôle de sa moto et aurait percuté le camion. Le parquet a fait appel à un expert. Le laboratoire et un médecin légiste ont également été envoyés sur les lieux.

"Ce n'est pas la première fois que des accidents se produisent à cet endroit, y compris avec des motos", a déclaré le chef de la police Sébastien Verbeke de la zone de police de Druivenstreek. "Je sais que la commune de Hoeilaart a consulté l'Agence des routes et du trafic pour faire réaliser certains travaux afin de rendre cette route plus sûre et d'éviter de tels accidents", ajoute le chef de la police.