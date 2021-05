Crevits promet de former 100.000 citoyens vulnérables au numérique

L’an dernier, à l’occasion de Rerum Novarum, la ministre Hilde Crevits mettait en garde contre l’analphabétisme numérique, très lié selon elle à la pauvreté. Elle encourageait à un nouveau départ après la crise sanitaire, qui s’appuie notamment sur une plus grande connectivité digitale. Cette année, la ministre flamande à l’Economie sociale et l’Innovation poursuit sur sa lancée en annonçant la création, ces prochains mois en Flandre, d’une centaine de "digibanques"' où 100.000 citoyens défavorisés devraient à terme recevoir une formation au numérique.

Crevits souligne que la crise sanitaire a encore davantage creusé le fossé numérique et touché les citoyens les plus vulnérables. Elle rappelle que 40% des Belges ne savent pas suffisamment se servir d’un ordinateur et que cette proportion passe à 70% au sein de la population défavorisée. La formation au numérique que promet la ministre "se passera dans des digibanques, des endroits où les gens pourront se rendre pour acheter un ordinateur réactualisé ou une tablette et suivre une formation. Dans beaucoup de cas, il s’agit d’un magasin-atelier de recyclage".

Cette formation doit rester aussi accessible que possible. "Elle pourra durer quelques heures, éventuellement une journée. Ce ne seront donc pas de longues formations d’un an". Le projet sera lancé ces prochains mois.