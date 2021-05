Explosion nocturne à Anvers, probablement causée par un feu d’artifice

L'incident n'a pas fait de blessé et les dégâts sont limités à l'entrée du bâtiment. Outre la police, le Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs (Sedee) de l'armé et le laboratoire judiciaire se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte.

Les circonstances autour de l'incident restent encore floues, a indiqué un porte-parole de la police anversoise. Un magasin d’électronique est installé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il n’est pas encore clair s’il a été visé par l’explosion. Aucun suspect n'a encore été identifié.