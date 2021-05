Rerum Novarum: le Mouvement ouvrier chrétien fête son centenaire

La fête du Mouvement ouvrier chrétien - qui modifiait son nom en Beweging.net en 2014 - est célébrée traditionnellement le jour de l’Ascension. Et bien que Rerum Novarum aurait dû être particulièrement festive cette année à l’occasion du centenaire du mouvement, les mesures de sécurité sanitaire en ont décidé autrement. Il y a 100 ans, le syndicat chrétien ACV, la Mutualité chrétienne, les associations chrétiennes de femmes et de jeunes, et des groupes chrétiens avec un engagement social s’unissaient pour former le Mouvement ouvrier chrétien - ACW en Flandre.