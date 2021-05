“Encore trop tôt pour enlever les masques buccaux en classe"

Il est encore trop tôt pour ne plus obliger les élèves à porter un masque à l’école primaire, estimait ce vendredi l’infectiologue Erika Vlieghe au micro de Radio 1. Elle réagissait ainsi aux propos de la Commissaire aux droits de l’enfant Caroline Vrijens, qui avait plaidé ce matin pour la levée de l’obligation pour les élèves de 5e et 6e primaires, "aussi rapidement que possible". Vrijens indique notamment que le masque rend plus difficile la communication entre élèves et enseignants, en cachant le non-verbal.