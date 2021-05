Les Flamands seraient plus enclins à se faire vacciner que les francophones

Si 71% des non-vaccinés en Flandre sont favorables au vaccin contre le Covid-19, ils ne sont que 51% à l'être à Bruxelles et en Wallonie. A l'inverse, 38% des francophones refusent d'être vaccinés, contre seulement 20% des Flamands, si l’on en croit le trentième rapport du baromètre de la motivation mis au point par les universités UGent, UCLouvain et ULB, relayé ce vendredi par le quotidien Le Soir et le groupe Sudpresse.