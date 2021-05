Première en Belgique: des algues seront désormais récoltées en Mer du Nord

La Mer du Nord n’est pas un environnement facile pour cultiver des algues. En Asie, on cultive des algues de mer depuis des centaines d’années, mais cela se passe toujours dans des circonstances protégées. "'Ce n’est absolument pas le cas de la Mer du Nord"', précise le professeur de biologie Olivier De Clerck de l’Université de Gand.

Les chercheurs flamands ont passé une année intense à faire de nombreux essais. "'La difficulté réside avant tout dans les grains de sable qui flottent dans l’eau et qui, en combinaison avec les courants et les marées, ont un peu l’effet du papier de verre. C’est pourquoi les algues poussent difficilement et sont facilement emportées".