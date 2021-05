Une limousine fluviale effectue sur l’Escaut la liaison rapide entre Anvers et Temse

Pour désengorger les routes en province anversoise et notamment autour de la métropole, une waterlimo (limousine fluviale) est venue s’ajouter au déjà très populaire waterbus (le bus qui glisse sur l’eau). Le nouveau taxi fluvial (photo) parcourt une plus grande distance que le bus et assure ainsi une liaison directe entre Temse et Anvers, en environ 30 minutes. "Nous naviguons à du 50 km/heure. Cela permet de gagner beaucoup de temps", expliquait le responsable Philippe Ophoff à Radio 2 Anvers.