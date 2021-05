Diependaele : "Il faudra stopper le soutien financier à l'horeca dès que le secteur peut rouvrir"

Dès le 9 juin, les établissements horeca pourront rouvrir leurs portes, à l'instar d'autres secteurs qui ont été contraints de fermer pendant des mois en raison de la pandémie de coronavirus - comme les saunas, les cinémas et les centres de fitness. Nombre de ces secteurs peuvent encore compter sur le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui, mais le ministre flamand des Finances précise que l'idée est d'y mettre fin le plus rapidement possible.

"Dès que nous aurons retrouvé une économie et une société normales, nous devrons supprimer les mesures de soutien le plus rapidement possible", a déclaré le ministre nationaliste flamand à la VRT. D’après Matthias Diependaele, c'est non seulement dans l'intérêt du budget, mais aussi d'un point de vue "purement économique".

"Il est très imprudent de maintenir en vie des entreprises qui sont 'malades' et ne peuvent pas se débrouiller seules, cela ne ferait que nuire encore plus à notre économie". Le ministre a reconnu que ces secteurs, notamment, allaient maintenant traverser une période financièrement très difficile.