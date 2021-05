Les finalistes du Concours Reine Elisabeth 2021 sont connus : six au lieu de douze, par précaution sanitaire

Les noms des six finalistes (photo) du prestigieux Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, dédié cette année au piano (édition 2020 reportée), ont été proclamés samedi soir dans la grande salle de concert de Flagey, dépourvue de public. La finale, qui débutera le lundi 24 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar), rassemblera trois jeunes pianistes russes, deux Japonais et un Français. Avant cela, ces six candidats auront passé une semaine d’isolement à la Chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo, pour y étudier le concerto imposé et inédit de la finale. Une tradition solidement ancrée dans l’histoire du Concours et qui fait notamment sa spécificité et son extrême difficulté. C’est pour pouvoir accueillir ces finalistes en toute sécurité sanitaire que leur nombre a été réduit cette année de douze à six.