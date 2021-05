Les puéricultrices protestent: „Nous veillons sur vos enfants... Qui veille sur nous ?"

Les manifestants ont chanté "What about us"' de P !nk à midi moins 5 "parce que nous avons déjà depuis des années le sentiment que les politiques ne nous écoutent pas", expliquait Skye Bertieaux. Dans toute la Flandre et à Bruxelles, des groupes d’une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés ce dimanche. Sur la Place des Martyrs, à Bruxelles, un groupe de 90 personnes a été scindé en deux pour pouvoir prendre part à l’action de protestation dans le respect des règles sanitaires.

Les participants demandaient avant tout que les puéricultrices aient à veiller sur des groupes d’enfants moins grands. Actuellement, une puéricultrice est responsable de 9 bébés ou petits enfants, mais ce groupe devrait être réduit à 6 enfants. Les manifestants plaident pour une amélioration générale de leur statut et un salaire plus compétitif.