190 écoles flamandes se parent de violet en solidarité avec la communauté LGBTQI+

L'action des 190 écoles néerlandophones a été menée dans 85 villes et communes flamandes et bruxelloises. Les universités et les hautes écoles y prenaient part également.

Les élèves, étudiants, enseignants et corps professoral ont été appelés à s'habiller en mauve/violet, une des couleurs du drapeau arc-en-ciel qui symbolise la force et le courage.

Pour la troisième année consécutive, les maisons communales du nord du pays ont pour leur part affiché le drapeau arc-en-ciel à l'occasion de cette journée. Elles entendent ainsi démontrer que chaque personne est acceptée telle qu'elle est, quelle que soit son identité ou son orientation sexuelle.