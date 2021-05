Lancement du 65è concours Eurovision de la chanson avec la cérémonie d'ouverture à Rotterdam

Le public n'a pu observer qu'à distance le début du show, avec des arrivées sur un long tapis turquoise de 210 mètres. La cérémonie s'est bien déroulée malgré des arrivées en désordre des artistes, qui ont été acheminés chacun à leur tour, et non par bateau par mesure de précaution sanitaire.

En effet, des cas de Covid-19 ont été décelés parmi les délégations islandaise et polonaise, à quelques heures à peine avant la cérémonie. En raison des mesures sanitaires, le concours ne se déroulera qu’avec un public restreint, 3.500 personnes alors que l’Ahoy Arena de Rotterdam a une capacité de 16.000 places.

Le groupe flamand Hooverphonic défendra mardi 18 mai les couleurs de la Belgique au concours Eurovision avec son titre"The Wrong place". La Belgique est le onzième des 16 pays à concourir pour la première demi-finale. La Belgique passe juste après la Croatie et avant Israël. Ces pays proposent des morceaux au tempo plus rapide. "The Wrong Place", par contre, est une chanson au rythme plus lent.