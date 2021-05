Des vacances d’été raccourcies en Fédération Wallonie-Bruxelles mais pas en Flandre

Cette réforme, devrait logiquement entraîner quelques désagréments organisationnels dans les familles où les enfants sont scolarisés en Flandre et en Fédération Wallonie Bruxelles.

"J'ai communiqué mon projet de réforme à Ben Weyts et j'espère encore le convaincre", a déclaré Caroline Désir. Pas uniquement pour les familles ayant des enfants dans les deux systèmes d’enseignement : " Mais (une uniformité ndlr.) serait importante pour toutes les familles autour de la frontière linguistique et à Bruxelles ».