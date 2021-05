Fraude à la vaccination : "En mentant sur leur code postal, des Flamands ont pu être vaccinés à Bruxelles"

"Au début, le système bruxellois d’inscription à la vaccination BRUVAX se voulait très simple", commente Inge Neven. "Les gens devaient uniquement mentionner leur numéro de registre national et leur code postal. Hélas, ce système, basé sur une déclaration d’honneur, a été manipulé par plusieurs personnes. Il s’agit surtout de Flamands qui se sont inscrits avec un code postal bruxellois. Ils ont alors pu être plus rapidement vaccinés qu’en Flandre. Car actuellement à Bruxelles, on vaccine des personnes plus jeunes que dans le reste du pays".

Inge Neven déplore cet abus, et a fait savoir que le système sera dorénavant bien contrôlé. "Ceci ne sera plus possible pour les inscriptions, mais peut-être bien encore pour les listes d’attente", clarifie-t-elle. "Désormais, il y aura toutefois des contrôles supplémentaires dans les centres de vaccination. Les cartes d’identité seront vérifiées, et les personnes qui n’habitent pas Bruxelles seront refusées", prévient-elle.