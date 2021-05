"La Boum" : deux des quatre suspects recherchés par la police ont été identifiés

Des milliers de jeunes s’étaient rassemblés dans le Bois de la Cambre le 1er avril suite à un appel diffusé sur une page Facebook. L’intervention de la police avait mené à des confrontations avec des participants. Les forces de l’ordre avaient notamment fait usage de canons à eau et de sa cavalerie. Plus de 25 agents de police, sept chevaux et huit participants avaient été blessés.

Quatre personnes avaient également été interpellées pour violence contre la police et non-respect des mesures sanitaires. L’une d’entre elles est déjà parue devant le tribunal. Elle risque d’être sanctionnée de 200 heures de travaux forcés. Le verdict est attendu le mois prochain.