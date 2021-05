Les burn-outs et dépressions de longue durée ont augmenté de 40% en 4 ans

On comptabilisait 78.330 personnes en dépression (+42 % par rapport à 2016), 33.402 personnes en burn-out (+33,09 %), pour un total de 170.224 personnes en invalidité en raison de troubles mentaux (+26,02 %). Le nombre total d'invalides, toutes causes confondues, s'élevait, lui, à 471 040 (soit une augmentation de 20,54 %).

La professeure de psychologie clinique Elke Van Hoof (VUB) n'est pas surprise par cette augmentation : "Depuis un certain temps, nous constatons que de plus en plus de personnes souffrent de troubles liés au stress. Cela est dû aux nouvelles technologies, et au fait que nous ne les maîtrisons pas encore. Nous sommes en ligne en permanence : pour le travail, pour nous donner une image ou pour d'autres raisons. En particulier pendant la pandémie, les gens ont le sentiment que les informations arrivent de toutes parts : SMS, Whatsapp, courrier, Zoom, etc. On a l'impression d'être constamment en retard sur son temps, ce qui engendre du stress. Et notre cerveau n'est pas très bon pour gérer ça. Nous n'avons plus de pauses, donc notre résilience diminue."