Voici les 26 Diables ainsi que les 11 réservistes pour l'Euro 2020 sélectionnés par Roberto Martinez

L'absence la plus frappante est celle du gardien de but, Koen Casteels. Mais il y a une bonne raison à cela. "C'est une décision médicale. Casteels a sa place dans la sélection, mais après sa saison à Wolfsburg, il sera opéré" a déclaré Roberto Martinez. Quant à Marouane Fellaini, "nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour l'équipe nationale, mais cela fait maintenant trois ans qu'il n'en fait plus partie. C'est trop long. Nous devons donner des chances à d’autres joueurs."