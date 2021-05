24 écoles néerlandophones de Bruxelles cherchent en vain du personnel

Ce mardi, deux membres de la direction de l’Institut Saint-Joseph à Ternat, en Brabant flamand, ont d’ailleurs envoyé une lettre ouverte au ministre flamand de l’Enseignement, lui reprochant de créer trop d’attentes - comme le saut numérique ou l’engagement d’enseignants supplémentaires - que les écoles ne parviennent pas toujours à concrétiser.

Pour rendre le métier d’enseignant plus attrayant et donc parvenir à terme à engager 2.000 enseignants supplémentaires, les directeurs demandent au ministre de faire preuve d’une appréciation accrue des enseignants. Ben Weyts a déclaré regretter le message négatif des deux directeurs. "Depuis des années, on réclame de l’aide supplémentaire dans les classes et des outils numériques. Maintenant que ces aides sont annoncées, certains ne les estiment pas adéquates. Dommage. Je trouve qu’elles participent à une revalorisation de la profession d’enseignant".